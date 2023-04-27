Аношина (Наволокина) Инэсса Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАношина (Наволокина) Инэсса Евгеньевна

Аношина (Наволокина) Инэсса Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1952

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.06.1945

Дочь: Захарова Светлана Александровна

Отец ребёнка: Аношин Александр Алексеевич

Рождение
23.01.1952

Отец: Андриянов Евгений Григорьевич

Мать: Разумова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
16.05.1976

Дочь: Демидова Маклакова Ирина Александровна

Отец ребёнка: Аношин Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
20.08.1982

Сын: Аношин Алексей Александрович

Отец ребёнка: Аношин Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
04.05.1984

Сын: Аношин Александр Александрович

Отец ребёнка: Аношин Александр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аношин Александр Алексеевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close