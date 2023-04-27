Аношина (Наволокина) Инэсса Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.06.1945
Дочь: Захарова Светлана Александровна
Отец ребёнка: Аношин Александр Алексеевич
Рождение
23.01.1952
Рождение ребёнка
16.05.1976
Дочь: Демидова Маклакова Ирина Александровна
Отец ребёнка: Аношин Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
20.08.1982
Сын: Аношин Алексей Александрович
Отец ребёнка: Аношин Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
04.05.1984
Сын: Аношин Александр Александрович
Отец ребёнка: Аношин Александр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно