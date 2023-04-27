Разумова (Наволокина) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разумова (Наволокина) Александра Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1929

Дата смерти

20.05.1975

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1929

Отец: Наволокин Николай Васильевич

Мать: Наволокина Анна Ильинична

Рождение ребёнка
23.01.1952

Дочь: Аношина Инэсса Евгеньевна

Отец ребёнка: Андриянов Евгений Григорьевич

Рождение ребёнка
06.11.1961

Сын: Разумов Андрей Геннадьевич

Отец ребёнка: Разумов Геннадий Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Разумов Геннадий Борисович

Смерть
20.05.1975