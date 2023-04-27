Разумова (Наволокина) Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1929
Дата смерти20.05.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1929
Рождение ребёнка
23.01.1952
Дочь: Аношина Инэсса Евгеньевна
Отец ребёнка: Андриянов Евгений Григорьевич
Рождение ребёнка
06.11.1961
Сын: Разумов Андрей Геннадьевич
Отец ребёнка: Разумов Геннадий Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.05.1975