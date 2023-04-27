Наволокин Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти24.05.1933
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Наволокин Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Наволокин Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Наволокина Анна Ильинична
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Пелагея Николаевна
Мать ребёнка: Наволокина Анна Ильинична
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Наталья Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Наволокин Иван Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.06.1929
Дочь: Разумова Александра Николаевна
Мать ребёнка: Наволокина Анна Ильинична
Бракосочетание
Около 1931
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
24.05.1933