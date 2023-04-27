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Наволокин Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

24.05.1933

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Наволокин Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Наволокин Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Наволокина Анна Ильинична

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Пелагея Николаевна

Мать ребёнка: Наволокина Анна Ильинична

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Наталья Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Наволокин Иван Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1929

Дочь: Разумова Александра Николаевна

Мать ребёнка: Наволокина Анна Ильинична

Бракосочетание
Около 1931

Жена: Наволокина Анна Ильинична

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
24.05.1933