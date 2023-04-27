(Наволокина) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Наволокина) Мария Николаевна

(Наволокина) Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Наволокин Николай Васильевич

Мать: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close