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(Наволокина) Мария Николаевна
(Наволокина) Мария Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1931
Пол
Женский
Отец
Наволокин Николай Васильевич
1874 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец:
Наволокин Николай Васильевич
Мать: не указана
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