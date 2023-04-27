Наволокина (-) Анна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наволокина (-) Анна Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Наволокин Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Наволокин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1917

Дочь: (Наволокина) Пелагея Николаевна

Отец ребёнка: Наволокин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
20.06.1929

Дочь: Разумова (Наволокина) Александра Николаевна

Отец ребёнка: Наволокин Николай Васильевич

Бракосочетание
Около 1931

Муж: Наволокин Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно

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