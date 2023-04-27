Наволокина (-) Анна Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Наволокин Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Наволокин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1917
Дочь: (Наволокина) Пелагея Николаевна
Отец ребёнка: Наволокин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
20.06.1929
Дочь: Разумова (Наволокина) Александра Николаевна
Отец ребёнка: Наволокин Николай Васильевич
Бракосочетание
Около 1931
Смерть
Неизвестно