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Аношин Алексей Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1925

Дата смерти

12.04.1978

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1925

Отец: Аношин Федор Семенович

Мать: Аношина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
10.05.1951

Сын: Аношин Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Аношина (Шмелева) Енафия Васильевна

Рождение ребёнка
02.11.1952

Дочь: Бирюкова Абрамова (Аношина) Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Аношина (Шмелева) Енафия Васильевна

Рождение ребёнка
02.01.1956

Дочь: (Аношина) Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Аношина (Шмелева) Енафия Васильевна

Смерть
12.04.1978

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