Аношин Алексей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1925
Дата смерти12.04.1978
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1925
Отец: Аношин Федор Семенович
Мать: Аношина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
10.05.1951
Сын: Аношин Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Аношина (Шмелева) Енафия Васильевна
Рождение ребёнка
02.11.1952
Рождение ребёнка
02.01.1956
Дочь: (Аношина) Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Аношина (Шмелева) Енафия Васильевна
Смерть
12.04.1978