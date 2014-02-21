Аношина (Шмелева) Енафия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1926
Дата смерти21.02.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1926
Рождение ребёнка
10.05.1951
Сын: Аношин Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Аношин Алексей Федорович
Рождение ребёнка
02.11.1952
Дочь: Бирюкова Абрамова (Аношина) Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Аношин Алексей Федорович
Рождение ребёнка
02.01.1956
Дочь: (Аношина) Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Аношин Алексей Федорович
Смерть
21.02.2014