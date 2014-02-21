Аношина (Шмелева) Енафия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аношина (Шмелева) Енафия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1926

Дата смерти

21.02.2014

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1926

Отец: Шмелев Василий Никанорович

Мать: Шмелева (-) Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
10.05.1951

Сын: Аношин Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Аношин Алексей Федорович

Рождение ребёнка
02.11.1952

Дочь: Бирюкова Абрамова (Аношина) Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Аношин Алексей Федорович

Рождение ребёнка
02.01.1956

Дочь: (Аношина) Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Аношин Алексей Федорович

Смерть
21.02.2014

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