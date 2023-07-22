Тухфатуллина (Хакимова) Хадича Ахатовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти20.10.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хакимов Ахат
Рождение ребёнка
07.01.1931
Сын: Туфатулин Хамит Зарифович
Отец ребёнка: Тухфатуллин Зариф Гарифович
Рождение ребёнка
13.04.1936
Дочь: Гусейнова Фаузия Зарифовна
Отец ребёнка: Тухфатуллин Зариф Гарифович
Рождение ребёнка
16.10.1941
Сын: Туфатулин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Мищенко Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туфатулин Фарит Зарифович
Отец ребёнка: Тухфатуллин Зариф Гарифович
Смерть
20.10.1984