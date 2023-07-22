Тухфатуллина (Хакимова) Хадича Ахатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тухфатуллина (Хакимова) Хадича Ахатовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

20.10.1984

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хакимов Ахат

Мать: Хакимова Марьям Саяфаровна

Рождение ребёнка
07.01.1931

Сын: Туфатулин Хамит Зарифович

Отец ребёнка: Тухфатуллин Зариф Гарифович

Рождение ребёнка
13.04.1936

Дочь: Гусейнова Фаузия Зарифовна

Отец ребёнка: Тухфатуллин Зариф Гарифович

Рождение ребёнка
16.10.1941

Сын: Туфатулин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Мищенко Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туфатулин Фарит Зарифович

Отец ребёнка: Тухфатуллин Зариф Гарифович

Смерть
20.10.1984
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