Туфатулин Фарит Зарифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.03.2002
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.07.1951
Сын: Туфатулин Барий Зарифович
Мать ребёнка: Туфатулина Рашида Файзлахметовна
Рождение ребёнка
15.11.1953
Дочь: Короткова Галия Фаритовна
Мать ребёнка: Туфатулина Рашида Файзлахметовна
Рождение ребёнка
08.08.1956
Сын: Туфатулин Рамиль Фаритович
Мать ребёнка: Туфатулина Рашида Файзлахметовна
Рождение ребёнка
1964
Дочь: Руденко Валия Фаритовна
Мать ребёнка: Туфатулина Рашида Файзлахметовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
?.03.2002