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Туфатулин Фарит Зарифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.03.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тухфатуллин Зариф Гарифович

Мать: Тухфатуллина Хадича Ахатовна

Рождение ребёнка
30.07.1951

Сын: Туфатулин Барий Зарифович

Мать ребёнка: Туфатулина Рашида Файзлахметовна

Рождение ребёнка
15.11.1953

Дочь: Короткова Галия Фаритовна

Мать ребёнка: Туфатулина Рашида Файзлахметовна

Рождение ребёнка
08.08.1956

Сын: Туфатулин Рамиль Фаритович

Мать ребёнка: Туфатулина Рашида Файзлахметовна

Рождение ребёнка
1964

Дочь: Руденко Валия Фаритовна

Мать ребёнка: Туфатулина Рашида Файзлахметовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туфатулина Рашида Файзлахметовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
?.03.2002
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