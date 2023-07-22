Тухфатуллин Зариф Гарифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1906
Дата смерти24.05.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1906
Отец: Тухфатуллин Гариф
Мать: Тухфатуллина Майтаб
Рождение ребёнка
07.01.1931
Сын: Туфатулин Хамит Зарифович
Мать ребёнка: Тухфатуллина Хадича Ахатовна
Рождение ребёнка
13.04.1936
Дочь: Гусейнова Фаузия Зарифовна
Мать ребёнка: Тухфатуллина Хадича Ахатовна
Рождение ребёнка
06.03.1940
Дочь: Хомич Фрида Зарифовна
Мать ребёнка: Тухфатуллина Ефросинья Васильевна
Рождение ребёнка
1943
Сын: Туфатулин Виктор Зарифович
Мать ребёнка: Тухфатуллина Ефросинья Васильевна
Рождение ребёнка
22.04.1946
Дочь: Статкевич Светлана Гарифовна
Мать ребёнка: Тухфатуллина Ефросинья Васильевна
Рождение ребёнка
29.07.1948
Мать ребёнка: Тухфатуллина Ефросинья Васильевна
Рождение ребёнка
25.04.1950
Дочь: Туркач Альфия Зарифовна
Мать ребёнка: Тухфатуллина Ефросинья Васильевна
Рождение ребёнка
12.02.1954
Сын: Туфатулин Асхат Зарифович
Мать ребёнка: Тухфатуллина Ефросинья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туфатулин Фарит Зарифович
Мать ребёнка: Тухфатуллина Хадича Ахатовна
Смерть
24.05.1981