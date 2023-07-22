Тухфатуллин Зариф Гарифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тухфатуллин Зариф Гарифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1906

Дата смерти

24.05.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1906

Отец: Тухфатуллин Гариф

Мать: Тухфатуллина Майтаб

Рождение ребёнка
07.01.1931

Сын: Туфатулин Хамит Зарифович

Мать ребёнка: Тухфатуллина Хадича Ахатовна

Рождение ребёнка
13.04.1936

Дочь: Гусейнова Фаузия Зарифовна

Мать ребёнка: Тухфатуллина Хадича Ахатовна

Рождение ребёнка
06.03.1940

Дочь: Хомич Фрида Зарифовна

Мать ребёнка: Тухфатуллина Ефросинья Васильевна

Рождение ребёнка
1943

Сын: Туфатулин Виктор Зарифович

Мать ребёнка: Тухфатуллина Ефросинья Васильевна

Рождение ребёнка
22.04.1946

Дочь: Статкевич Светлана Гарифовна

Мать ребёнка: Тухфатуллина Ефросинья Васильевна

Рождение ребёнка
29.07.1948

Сын: Туфатулин Реза Зарифович

Мать ребёнка: Тухфатуллина Ефросинья Васильевна

Рождение ребёнка
25.04.1950

Дочь: Туркач Альфия Зарифовна

Мать ребёнка: Тухфатуллина Ефросинья Васильевна

Рождение ребёнка
12.02.1954

Сын: Туфатулин Асхат Зарифович

Мать ребёнка: Тухфатуллина Ефросинья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туфатулин Фарит Зарифович

Мать ребёнка: Тухфатуллина Хадича Ахатовна

Смерть
24.05.1981
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