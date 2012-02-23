Гусейнова (Туфатулина) Фаузия Зарифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусейнова (Туфатулина) Фаузия Зарифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1936

Дата смерти

23.02.2012

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1936

Отец: Тухфатуллин Зариф Гарифович

Мать: Тухфатуллина Хадича Ахатовна

Рождение ребёнка
12.07.1958

Дочь: Солтанова Хабиба Исмайловна

Отец ребёнка: Гусейнов Исмаил Манафович

Рождение ребёнка
28.09.1961

Сын: Гусейнов Абдулла Исмайлович

Отец ребёнка: Гусейнов Исмаил Манафович

Рождение ребёнка
24.05.1972

Сын: Гусейнов Султан Исмайлович

Отец ребёнка: Гусейнов Исмаил Манафович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
23.02.2012
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