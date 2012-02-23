Гусейнова (Туфатулина) Фаузия Зарифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1936
Дата смерти23.02.2012
ПолЖенский
Отец
МужНе указан
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1936
Рождение ребёнка
12.07.1958
Дочь: Солтанова Хабиба Исмайловна
Отец ребёнка: Гусейнов Исмаил Манафович
Рождение ребёнка
28.09.1961
Сын: Гусейнов Абдулла Исмайлович
Отец ребёнка: Гусейнов Исмаил Манафович
Рождение ребёнка
24.05.1972
Сын: Гусейнов Султан Исмайлович
Отец ребёнка: Гусейнов Исмаил Манафович
Смерть
23.02.2012