Хакимова Марьям Саяфаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хакимова Марьям Саяфаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

18.08.1981

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Гаматдинова Гайша Ахатовна

Отец ребёнка: Хакимов Ахат

Рождение ребёнка
1924

Сын: Хакимов Хамидулла Ахатович

Отец ребёнка: Хакимов Ахат

Рождение ребёнка
1928

Сын: Хакимов Рашит Ахатович

Отец ребёнка: Хакимов Ахат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хакимов Барый Ахатович

Отец ребёнка: Хакимов Ахат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тухфатуллина Хадича Ахатовна

Отец ребёнка: Хакимов Ахат

Смерть
18.08.1981
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