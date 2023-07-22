Хакимова Марьям Саяфаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти18.08.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Гаматдинова Гайша Ахатовна
Отец ребёнка: Хакимов Ахат
Рождение ребёнка
1924
Сын: Хакимов Хамидулла Ахатович
Отец ребёнка: Хакимов Ахат
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Хакимов Ахат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хакимов Ахат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тухфатуллина Хадича Ахатовна
Отец ребёнка: Хакимов Ахат
Смерть
18.08.1981