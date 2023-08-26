Хакимов Рашит Ахатович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти2009
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Хакимов Ахат
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.06.1956
Дочь: Хакимова Танзиля Рашитовна
Мать ребёнка: Хакимова Фильза
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Галимжанова Рамзия Рашитовна
Мать ребёнка: Хакимова Фильза
Рождение ребёнка
1964
Дочь: Хакимова Нажия Рашитовна
Мать ребёнка: Хакимова Фильза
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хакимова Фильза
Смерть
2009