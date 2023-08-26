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Хакимов Рашит Ахатович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

2009

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Хакимов Ахат

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.06.1956

Дочь: Хакимова Танзиля Рашитовна

Мать ребёнка: Хакимова Фильза

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Галимжанова Рамзия Рашитовна

Мать ребёнка: Хакимова Фильза

Рождение ребёнка
1964

Дочь: Хакимова Нажия Рашитовна

Мать ребёнка: Хакимова Фильза

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хакимова Фильза

Смерть
2009
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