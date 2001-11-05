Бубнова (Тихонова) Анна Федоровна
Место рождения
Дата рождения09.05.1930
Дата смерти05.11.2001
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бубнов Сергей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.09.1951
Дочь: Бесчастнова (Бубнова) Галина Сергеевна
Отец ребёнка: Бубнов Сергей Николаевич
Смерть
05.11.2001