Бубнова (Тихонова) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бубнова (Тихонова) Анна Федоровна

Место рождения

Новые Дольцы, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

09.05.1930

Дата смерти

05.11.2001

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1930

Отец: Тихонов Федор Фомич

Мать: Тихонова Александра Кузьминична

Новые Дольцы, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бубнов Сергей Николаевич

Балашиха, Балашиха, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бубнов Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
16.09.1951

Дочь: Бесчастнова (Бубнова) Галина Сергеевна

Отец ребёнка: Бубнов Сергей Николаевич

Балашиха, Балашиха, Московская область
Смерть
05.11.2001
Балашиха, Балашиха, Московская область

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