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Тихонова Александра Кузьминична

Место рождения

Старые Дольцы, Белевский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузьма

Мать: не указана

Старые Дольцы, Белевский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонов Федор Фомич

Рождение ребёнка
09.05.1930

Дочь: Бубнова (Тихонова) Анна Федоровна

Отец ребёнка: Тихонов Федор Фомич

Новые Дольцы, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Тихонова Клавдия Федоровна

Отец ребёнка: Тихонов Федор Фомич

Рождение ребёнка
1935

Сын: Тихонов Николай Федорович

Отец ребёнка: Тихонов Федор Фомич

Смерть
Неизвестно

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