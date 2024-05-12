Тихонова Александра Кузьминична
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузьма
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тихонов Федор Фомич
Рождение ребёнка
09.05.1930
Дочь: Бубнова (Тихонова) Анна Федоровна
Отец ребёнка: Тихонов Федор Фомич
Новые Дольцы, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Тихонова Клавдия Федоровна
Отец ребёнка: Тихонов Федор Фомич
Рождение ребёнка
1935
Сын: Тихонов Николай Федорович
Отец ребёнка: Тихонов Федор Фомич
Смерть
Неизвестно