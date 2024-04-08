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Тихонов Федор Фомич

Место рождения

Зайцево, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

11.12.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Тихонов Фома

Мать: не указана

Зайцево, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова Александра Кузьминична

Рождение ребёнка
09.05.1930

Дочь: Бубнова (Тихонова) Анна Федоровна

Мать ребёнка: Тихонова Александра Кузьминична

Новые Дольцы, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Тихонова Клавдия Федоровна

Мать ребёнка: Тихонова Александра Кузьминична

Рождение ребёнка
1935

Сын: Тихонов Николай Федорович

Мать ребёнка: Тихонова Александра Кузьминична

Призыв на военную службу
10.09.1941
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
11.12.1943

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