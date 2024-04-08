Тихонов Федор Фомич
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти11.12.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Тихонов Фома
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.05.1930
Дочь: Бубнова (Тихонова) Анна Федоровна
Мать ребёнка: Тихонова Александра Кузьминична
Новые Дольцы, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Тихонова Клавдия Федоровна
Мать ребёнка: Тихонова Александра Кузьминична
Рождение ребёнка
1935
Сын: Тихонов Николай Федорович
Мать ребёнка: Тихонова Александра Кузьминична
Призыв на военную службу
10.09.1941
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
11.12.1943