Бубнов Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБубнов Сергей Николаевич

Бубнов Сергей Николаевич

Место рождения

Ухорские Выселки, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

02.01.1927

Дата смерти

29.05.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1927

Отец: Бубнов Николай Петрович

Мать: Бубнова Людмила Сергеевна

Ухорские Выселки, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.09.1951

Дочь: Бесчастнова Галина Сергеевна

Мать ребёнка: Бубнова Анна Федоровна

Балашиха, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бубнова Анна Федоровна

Балашиха, Балашиха, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бубнова Анна Федоровна

Смерть
29.05.2006
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close