Бубнов Сергей Николаевич
Место рождения
Дата рождения02.01.1927
Дата смерти29.05.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1927
Отец: Бубнов Николай Петрович
Рождение ребёнка
16.09.1951
Дочь: Бесчастнова Галина Сергеевна
Мать ребёнка: Бубнова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бубнова Анна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бубнова Анна Федоровна
Смерть
29.05.2006