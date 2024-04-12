Бесчастнова (Бубнова) Галина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБесчастнова (Бубнова) Галина Сергеевна

Бесчастнова (Бубнова) Галина Сергеевна

Место рождения

Балашиха, Балашиха, Московская область

Дата рождения

16.09.1951

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1951

Отец: Бубнов Сергей Николаевич

Мать: Бубнова Анна Федоровна

Балашиха, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
14.11.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бесчастнов Сергей Михайлович

Балашиха, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бесчастнов Илья Сергеевич

Отец ребёнка: Бесчастнов Сергей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бесчастнов Сергей Михайлович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close