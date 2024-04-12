Бесчастнова (Бубнова) Галина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения16.09.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1951
Отец: Бубнов Сергей Николаевич
Мать: Бубнова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
14.11.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бесчастнов Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бесчастнов Илья Сергеевич
Отец ребёнка: Бесчастнов Сергей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно