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Яковлев Герасим Яковлевич

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Место рождения

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

03.02.1824

Дата смерти

10.09.1900

Пол

Мужской

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1824

Отец: Васильев Яков Васильевич

Мать: не указана

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
30.05.1846

Жена: Яковлева Татьяна Егоровна

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
20.03.1847

Сын: Герасимов Никон Герасимович

Мать ребёнка: Яковлева Татьяна Егоровна

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Вычислено 1856

Дочь: Варвара Герасимовна

Мать ребёнка: Яковлева Татьяна Егоровна

Рождение ребёнка
01.09.1858

Сын: Герасимов Петр Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Вычислено 1863

Дочь: Анастасия Герасимовна

Мать ребёнка: Яковлева Татьяна Егоровна

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Спиридонова Евдокия Герасимовна

Мать ребёнка: не указана

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
?.10.1888

Дочь: Герасимова Перасковья Герасимовна

Мать ребёнка: не указана

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
10.09.1900
Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
76 лет
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