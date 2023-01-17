Яковлев Герасим Яковлевич
Место рождения
Дата рождения03.02.1824
Дата смерти10.09.1900
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1824
Отец: Васильев Яков Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
30.05.1846
Рождение ребёнка
20.03.1847
Сын: Герасимов Никон Герасимович
Мать ребёнка: Яковлева Татьяна Егоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1856
Дочь: Варвара Герасимовна
Мать ребёнка: Яковлева Татьяна Егоровна
Рождение ребёнка
01.09.1858
Сын: Герасимов Петр Герасимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1863
Дочь: Анастасия Герасимовна
Мать ребёнка: Яковлева Татьяна Егоровна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Спиридонова Евдокия Герасимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
?.10.1888
Дочь: Герасимова Перасковья Герасимовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
10.09.1900
76 лет