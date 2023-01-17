Яковлева (Егорова) Татьяна Егоровна
Место рождения
Дата рождения10.01.1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.05.1846
Рождение ребёнка
20.03.1847
Сын: Герасимов Никон Герасимович
Отец ребёнка: Яковлев Герасим Яковлевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1856
Дочь: Варвара Герасимовна
Отец ребёнка: Яковлев Герасим Яковлевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1863
Дочь: Анастасия Герасимовна
Отец ребёнка: Яковлев Герасим Яковлевич
Смерть
Неизвестно