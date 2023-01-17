Яковлева (Егорова) Татьяна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева (Егорова) Татьяна Егоровна

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Место рождения

Тябердино-Эткерово, Комсомольский район, Чувашская Республика

Дата рождения

10.01.1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Тябердино-Эткерово, Комсомольский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
30.05.1846

Муж: Яковлев Герасим Яковлевич

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
20.03.1847

Сын: Герасимов Никон Герасимович

Отец ребёнка: Яковлев Герасим Яковлевич

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Вычислено 1856

Дочь: Варвара Герасимовна

Отец ребёнка: Яковлев Герасим Яковлевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1863

Дочь: Анастасия Герасимовна

Отец ребёнка: Яковлев Герасим Яковлевич

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно
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