Герасимов Никон Герасимович
Место рождения
Дата рождения20.03.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1847
Бракосочетание
13.05.1865
в 18 лет
Рождение ребёнка
14.10.1872
Мать ребёнка: Герасимова Надежда Демьяновна
Рождение ребёнка
01.07.1875
Дочь: Ольга Никоновна
Мать ребёнка: Герасимова Надежда Демьяновна
Рождение ребёнка
28.09.1883
Мать ребёнка: Герасимова Надежда Демьяновна
Смерть
Неизвестно