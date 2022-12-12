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Герасимов Никон Герасимович

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Место рождения

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

20.03.1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1847

Отец: Яковлев Герасим Яковлевич

Мать: Яковлева Татьяна Егоровна

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
13.05.1865

Жена: Герасимова Надежда Демьяновна

в 18 лет
Рождение ребёнка
14.10.1872

Сын: Никонов Михаил Никонович

Мать ребёнка: Герасимова Надежда Демьяновна

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
01.07.1875

Дочь: Ольга Никоновна

Мать ребёнка: Герасимова Надежда Демьяновна

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
28.09.1883

Сын: Никонов Иван Никонович

Мать ребёнка: Герасимова Надежда Демьяновна

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно
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