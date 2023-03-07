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Васильев Яков Васильевич

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Место рождения

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1777 или 1785

Дата смерти

15.12.1862

Пол

Мужской

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777 или 1785

Отец: Василий

Мать: не указана

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Около 1801

Жена: Васильева Дарья Григорьевна

Рождение ребёнка
10.03.1804

Сын: Яковлев Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Васильева Дарья Григорьевна

Бракосочетание
21.03.1823

Жена: Васильева Евдокия Петровна

Двоеженец
Рождение ребёнка
03.02.1824

Сын: Яковлев Герасим Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Агриппина Яковлевна

Мать ребёнка: Васильева Евдокия Петровна

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1831

Сын: Яковлев Назарий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
15.12.1862
85 лет от старости
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