Васильев Яков Васильевич
Место рождения
Дата рождения1777 или 1785
Дата смерти15.12.1862
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1777 или 1785
Отец: Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1801
Рождение ребёнка
10.03.1804
Сын: Яковлев Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Васильева Дарья Григорьевна
Бракосочетание
21.03.1823
Двоеженец
Рождение ребёнка
03.02.1824
Сын: Яковлев Герасим Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Агриппина Яковлевна
Мать ребёнка: Васильева Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Яковлев Назарий Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
15.12.1862
85 лет от старости