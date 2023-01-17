Спиридонова (Герасимова) Евдокия Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридонова (Герасимова) Евдокия Герасимовна

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Место рождения

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Яковлев Герасим Яковлевич

Мать: не указана

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
28.04.1891

Муж: Спиридонов Петр Спиридонович

Рождение ребёнка
12.10.1897

Сын: Чернов Яков Петрович

Отец ребёнка: Спиридонов Петр Спиридонович

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
13.07.1898

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Спиридонов Петр Спиридонович

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
28.07.1902

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Спиридонов Петр Спиридонович

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
13.03.1913

Сын: Чернов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Спиридонов Петр Спиридонович

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно
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