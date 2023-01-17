Спиридонова (Герасимова) Евдокия Герасимовна
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Яковлев Герасим Яковлевич
Мать: не указана
Бракосочетание
28.04.1891
Рождение ребёнка
12.10.1897
Сын: Чернов Яков Петрович
Отец ребёнка: Спиридонов Петр Спиридонович
Рождение ребёнка
13.07.1898
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Спиридонов Петр Спиридонович
Рождение ребёнка
28.07.1902
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Спиридонов Петр Спиридонович
Рождение ребёнка
13.03.1913
Отец ребёнка: Спиридонов Петр Спиридонович
Смерть
Неизвестно