Горынцев Федор Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1868
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горынцева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
03.02.1907
Сын: Горынцев Николай Федорович
Мать ребёнка: Горынцева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
28.03.1911
Сын: Горынцев Степан Федорович
Мать ребёнка: Горынцева Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно