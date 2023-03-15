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Горынцев Федор Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1868

Отец: Горынцев Осип Михайлович

Мать: Горынцева Настасья Арсеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горынцева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
03.02.1907

Сын: Горынцев Николай Федорович

Мать ребёнка: Горынцева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
28.03.1911

Сын: Горынцев Степан Федорович

Мать ребёнка: Горынцева Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно

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