Горынцева Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.02.1907
Сын: Горынцев Николай Федорович
Отец ребёнка: Горынцев Федор Осипович
Рождение ребёнка
28.03.1911
Сын: Горынцев Степан Федорович
Отец ребёнка: Горынцев Федор Осипович
Смерть
Неизвестно