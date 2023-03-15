Горынцева Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горынцева Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1868 г.р.

Дети

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горынцев Федор Осипович

Рождение ребёнка
03.02.1907

Сын: Горынцев Николай Федорович

Отец ребёнка: Горынцев Федор Осипович

Рождение ребёнка
28.03.1911

Сын: Горынцев Степан Федорович

Отец ребёнка: Горынцев Федор Осипович

Смерть
Неизвестно

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