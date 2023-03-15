Горынцев Николай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1907
Отец: Горынцев Федор Осипович
Мать: Горынцева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
24.05.1928
Дочь: Раиса Николаевна
Мать ребёнка: Горынцева Александра Николаевна
Рождение ребёнка
18.08.1929
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: Горынцева Александра Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно