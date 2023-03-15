Горынцев Николай Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорынцев Николай Федорович

Горынцев Николай Федорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1907

Отец: Горынцев Федор Осипович

Мать: Горынцева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
24.05.1928

Дочь: Раиса Николаевна

Мать ребёнка: Горынцева Александра Николаевна

Рождение ребёнка
18.08.1929

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: Горынцева Александра Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горынцева Александра Николаевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close