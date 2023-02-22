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Решетов Корней Васильевич

Место рождения

Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1724

Дата смерти

Около 1800

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724

Отец: Решетов Василий Киприянович

Мать: Решетова (Колесникова) ------ Игнатьевна

Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Решетова Матрена Герасимовна

Рождение ребёнка
1741

Сын: Решетов Сергей Корнеевич

Мать ребёнка: Решетова Матрена Герасимовна

Рождение ребёнка
1742

Сын: Решетов Лукьян Корнеевич

Мать ребёнка: Решетова Матрена Герасимовна

Рождение ребёнка
1744

Сын: Решетов Григорий Корнеевич

Мать ребёнка: Решетова Матрена Герасимовна

Рождение ребёнка
1759

Сын: Решетов Мирон Корнеевич

Мать ребёнка: Решетова Матрена Герасимовна

Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Около 1800

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