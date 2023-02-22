Решетов Корней Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1724
Дата смертиОколо 1800
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1741
Мать ребёнка: Решетова Матрена Герасимовна
Рождение ребёнка
1742
Мать ребёнка: Решетова Матрена Герасимовна
Рождение ребёнка
1744
Сын: Решетов Григорий Корнеевич
Мать ребёнка: Решетова Матрена Герасимовна
Рождение ребёнка
1759
Мать ребёнка: Решетова Матрена Герасимовна
Смерть
Около 1800