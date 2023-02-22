Решетова Матрена Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Решетова Матрена Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

1789

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Решетов Сергей Корнеевич

Отец ребёнка: Решетов Корней Васильевич

Рождение ребёнка
1742

Сын: Решетов Лукьян Корнеевич

Отец ребёнка: Решетов Корней Васильевич

Рождение ребёнка
1744

Сын: Решетов Григорий Корнеевич

Отец ребёнка: Решетов Корней Васильевич

Рождение ребёнка
1759

Сын: Решетов Мирон Корнеевич

Отец ребёнка: Решетов Корней Васильевич

Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Решетов Корней Васильевич

Смерть
1789
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