Решетова Матрена Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смерти1789
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Отец ребёнка: Решетов Корней Васильевич
Рождение ребёнка
1742
Отец ребёнка: Решетов Корней Васильевич
Рождение ребёнка
1744
Сын: Решетов Григорий Корнеевич
Отец ребёнка: Решетов Корней Васильевич
Рождение ребёнка
1759
Отец ребёнка: Решетов Корней Васильевич
Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1789