Решетов Василий Киприянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1656
Дата смертиПосле 1744
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1656
Отец: Решетов Киприян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1710
Сын: Решетов Герасим Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1720
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1722
Сын: Решетов Максим Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1724
Сын: Решетов Корней Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1744