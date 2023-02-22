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Решетов Василий Киприянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1656

Дата смерти

После 1744

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1656

Отец: Решетов Киприян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1710

Сын: Решетов Герасим Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1720

Сын: Решетов Кирей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1722

Сын: Решетов Максим Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1724

Сын: Решетов Корней Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Смерть
После 1744
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