Решетова (Колесникова) ------ Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Колесников Игнат Свиридович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1724
Сын: Решетов Корней Васильевич
Отец ребёнка: Решетов Василий Киприянович
Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно