Решетова (Колесникова) ------ Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРешетова (Колесникова) ------ Игнатьевна

Решетова (Колесникова) ------ Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колесников Игнат Свиридович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1724

Сын: Решетов Корней Васильевич

Отец ребёнка: Решетов Василий Киприянович

Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.