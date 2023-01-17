Самойлов Дмитрий Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Самойлов Леонид Петрович
Мать: Самойлова Ольга Петровна
Рождение ребёнка
?.03.?
Сын: Самойлов Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Самойлова Наталья Александровна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самойлов Андрей Дмитриевич
Мать ребёнка: Самойлова Наталья Александровна