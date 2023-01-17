Самойлов Дмитрий Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлов Дмитрий Леонидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Самойлов Леонид Петрович

Мать: Самойлова Ольга Петровна

Рождение ребёнка
?.03.?

Сын: Самойлов Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Самойлова Наталья Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самойлова Наталья Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самойлов Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Самойлова Наталья Александровна

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