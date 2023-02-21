Самойлов Леонид Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самойлов Михаил Леонидович
Мать ребёнка: Самойлова Ольга Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Самойлова Ольга Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самойлов Дмитрий Леонидович
Мать ребёнка: Самойлова Ольга Петровна
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва