Самойлова Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: Лидия Семёновна
Рождение ребёнка
?.03.?
Сын: Самойлов Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Самойлов Дмитрий Леонидович
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самойлов Андрей Дмитриевич
Отец ребёнка: Самойлов Дмитрий Леонидович