Самойлова Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлова Наталья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Лидия Семёновна

Рождение ребёнка
?.03.?

Сын: Самойлов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Самойлов Дмитрий Леонидович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самойлов Дмитрий Леонидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самойлов Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Самойлов Дмитрий Леонидович

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