Самойлов Николай Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамойлов Николай Дмитриевич

Самойлов Николай Дмитриевич

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

?.03.?

Дата смерти

2012

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.?

Отец: Самойлов Дмитрий Леонидович

Мать: Самойлова Наталья Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.11.1997

Дочь: Самойлова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Минишева Ольга Анатольевна

Реутов, Реутов, Московская область
Рождение ребёнка
09.10.2011

Дочь: Самойлова Вера Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курочкина Ольга Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минишева Ольга Анатольевна

Смерть
2012
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close