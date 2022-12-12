Самойлов Николай Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения?.03.?
Дата смерти2012
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.?
Рождение ребёнка
17.11.1997
Дочь: Самойлова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Минишева Ольга Анатольевна
Реутов, Реутов, Московская область
Рождение ребёнка
09.10.2011
Дочь: Самойлова Вера Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2012