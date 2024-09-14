Марья Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Федотова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Иван Егоров

Отец ребёнка: Егор Петров

Рождение ребёнка
23.03.1822

Сын: Иван Же (Ипат При Рождении) Егоров

Отец ребёнка: Егор Петров

Рождение ребёнка
1825

Сын: Ларион Егоров

Отец ребёнка: Егор Петров

Рождение ребёнка
1830

Сын: Тихон Егоров

Отец ребёнка: Егор Петров

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Ольга Егорова

Отец ребёнка: Егор Петров

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Елена Егорова

Отец ребёнка: Егор Петров

Рождение ребёнка
1835

Сын: Целиков Павел Егоров

Отец ребёнка: Егор Петров

Рождение ребёнка
1835

Сын: Целиков Петр Егоров

Отец ребёнка: Егор Петров

Смерть
Неизвестно

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