Марья Федотова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Иван Егоров
Отец ребёнка: Егор Петров
Рождение ребёнка
23.03.1822
Сын: Иван Же (Ипат При Рождении) Егоров
Отец ребёнка: Егор Петров
Рождение ребёнка
1825
Сын: Ларион Егоров
Отец ребёнка: Егор Петров
Рождение ребёнка
1830
Сын: Тихон Егоров
Отец ребёнка: Егор Петров
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Ольга Егорова
Отец ребёнка: Егор Петров
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Елена Егорова
Отец ребёнка: Егор Петров
Рождение ребёнка
1835
Сын: Целиков Павел Егоров
Отец ребёнка: Егор Петров
Рождение ребёнка
1835
Сын: Целиков Петр Егоров
Отец ребёнка: Егор Петров
Смерть
Неизвестно