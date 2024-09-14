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Егор Петров

Место рождения

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Петр Егоров

Мать: Гликерия (Лукерия) Васильева

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1816

Сын: Иван Егоров

Мать ребёнка: Марья Федотова

Рождение ребёнка
23.03.1822

Сын: Иван Же (Ипат При Рождении) Егоров

Мать ребёнка: Марья Федотова

Рождение ребёнка
1825

Сын: Ларион Егоров

Мать ребёнка: Марья Федотова

Рождение ребёнка
1830

Сын: Тихон Егоров

Мать ребёнка: Марья Федотова

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Елена Егорова

Мать ребёнка: Марья Федотова

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Ольга Егорова

Мать ребёнка: Марья Федотова

Рождение ребёнка
1835

Сын: Целиков Павел Егоров

Мать ребёнка: Марья Федотова

Рождение ребёнка
1835

Сын: Целиков Петр Егоров

Мать ребёнка: Марья Федотова

Смерть
Неизвестно

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