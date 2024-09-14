Егор Петров
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Петр Егоров
Рождение ребёнка
1816
Сын: Иван Егоров
Мать ребёнка: Марья Федотова
Рождение ребёнка
23.03.1822
Сын: Иван Же (Ипат При Рождении) Егоров
Мать ребёнка: Марья Федотова
Рождение ребёнка
1825
Сын: Ларион Егоров
Мать ребёнка: Марья Федотова
Рождение ребёнка
1830
Сын: Тихон Егоров
Мать ребёнка: Марья Федотова
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Елена Егорова
Мать ребёнка: Марья Федотова
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Ольга Егорова
Мать ребёнка: Марья Федотова
Рождение ребёнка
1835
Сын: Целиков Павел Егоров
Мать ребёнка: Марья Федотова
Рождение ребёнка
1835
Сын: Целиков Петр Егоров
Мать ребёнка: Марья Федотова
Смерть
Неизвестно