Иван Же (Ипат При Рождении) Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Же (Ипат При Рождении) Егоров

Место рождения

д. Девницы, с. Фроловское в Юхти, Угличский уезд, Ярославская губерния, Российская империя

Дата рождения

23.03.1822

Дата смерти

Между 1851 и 1854

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1822

Отец: Егор Петров

Мать: Марья Федотова

Бракосочетание
21.07.1848

Жена: Букаткина (В Смерти) Наталья Ефремовна

Смерть
Между 1851 и 1854
Рождение ребёнка
1855

Сын: Букаткин Иван Иванович

Мать ребёнка: Букаткина (В Смерти) Наталья Ефремовна

Инархово, Угличский муниципальный район, Ярославская область

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