Иван Же (Ипат При Рождении) Егоров
Место рожденияд. Девницы, с. Фроловское в Юхти, Угличский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Дата рождения23.03.1822
Дата смертиМежду 1851 и 1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1822
Отец: Егор Петров
Мать: Марья Федотова
Бракосочетание
21.07.1848
Смерть
Между 1851 и 1854
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Букаткина (В Смерти) Наталья Ефремовна
Инархово, Угличский муниципальный район, Ярославская область