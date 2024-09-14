Иван Егоров
Место рожденияд. Девницы, с. Фроловское в Юхти, Угличский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Дата рождения1816
Дата смертиДо 1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Егор Петров
Мать: Марья Федотова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Гаврилова
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Евдокия Гаврилова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Целикова) Марья (Ольга) Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Гаврилова
Смерть
До 1849