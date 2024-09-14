Иван Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Егоров

Иван Егоров

Место рождения

д. Девницы, с. Фроловское в Юхти, Угличский уезд, Ярославская губерния, Российская империя

Дата рождения

1816

Дата смерти

До 1849

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Егор Петров

Мать: Марья Федотова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Гаврилова

Рождение ребёнка
1839

Сын: Целиков Тимофей Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Гаврилова

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Целикова) Марья (Ольга) Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Гаврилова

Смерть
До 1849

Мы используем куки для улучшения работы сайта.