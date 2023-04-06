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Кувшиновъ Семенъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.02.1854

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1854

Отец: Кувшиновъ Иванъ

Мать: Кувшинова Васса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1880

Сын: Кувшиновъ Василий

Мать ребёнка: Кувшинова Анастасия Степанова

Рождение ребёнка
26.07.1883

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Кувшинова Анастасия Степанова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1889

Сын: Кувшиновъ Иванъ

Мать ребёнка: Кувшинова Анастасия Степанова

Рождение ребёнка
1892

Сын: Кувшиновъ Игнатий

Мать ребёнка: Кувшинова Анастасия Степанова

Рождение ребёнка
08.08.1896

Дочь: Кувшинова Наталья

Мать ребёнка: Кувшинова Анастасия Степанова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.01.1898

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Кувшинова Анастасия Степанова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1901

Сын: Кувшиновъ Александръ

Мать ребёнка: Кувшинова Анастасия Степанова

Рождение ребёнка
11.01.1906

Дочь: Кувшинова Татьяна

Мать ребёнка: Кувшинова Анастасия Степанова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кувшинова Анастасия Степанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Земскова Анисия

Мать ребёнка: Кувшинова Анастасия Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кувшинова Анастасия Степанова

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