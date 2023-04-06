Кувшиновъ Семенъ
Место рождения
Дата рождения03.02.1854
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1854
Отец: Кувшиновъ Иванъ
Мать: Кувшинова Васса
Рождение ребёнка
1880
Сын: Кувшиновъ Василий
Мать ребёнка: Кувшинова Анастасия Степанова
Рождение ребёнка
26.07.1883
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Кувшинова Анастасия Степанова
Рождение ребёнка
1889
Сын: Кувшиновъ Иванъ
Мать ребёнка: Кувшинова Анастасия Степанова
Рождение ребёнка
1892
Сын: Кувшиновъ Игнатий
Мать ребёнка: Кувшинова Анастасия Степанова
Рождение ребёнка
08.08.1896
Дочь: Кувшинова Наталья
Мать ребёнка: Кувшинова Анастасия Степанова
Рождение ребёнка
07.01.1898
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Кувшинова Анастасия Степанова
Рождение ребёнка
1901
Сын: Кувшиновъ Александръ
Мать ребёнка: Кувшинова Анастасия Степанова
Рождение ребёнка
11.01.1906
Дочь: Кувшинова Татьяна
Мать ребёнка: Кувшинова Анастасия Степанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кувшинова Анастасия Степанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Земскова Анисия
Мать ребёнка: Кувшинова Анастасия Степанова
Бракосочетание
Неизвестно