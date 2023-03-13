Кувшинова Анастасия Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувшинова Анастасия Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Кувшиновъ Василий

Отец ребёнка: Кувшиновъ Семенъ

Рождение ребёнка
26.07.1883

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Кувшиновъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1889

Сын: Кувшиновъ Иванъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Семенъ

Рождение ребёнка
1892

Сын: Кувшиновъ Игнатий

Отец ребёнка: Кувшиновъ Семенъ

Рождение ребёнка
08.08.1896

Дочь: Кувшинова Наталья

Отец ребёнка: Кувшиновъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.01.1898

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Кувшиновъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1901

Сын: Кувшиновъ Александръ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Семенъ

Рождение ребёнка
11.01.1906

Дочь: Кувшинова Татьяна

Отец ребёнка: Кувшиновъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кувшиновъ Семенъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Земскова Анисия

Отец ребёнка: Кувшиновъ Семенъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кувшиновъ Семенъ

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