Кувшинова Анастасия Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Сын: Кувшиновъ Василий
Отец ребёнка: Кувшиновъ Семенъ
Рождение ребёнка
26.07.1883
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Кувшиновъ Семенъ
Рождение ребёнка
1889
Сын: Кувшиновъ Иванъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Семенъ
Рождение ребёнка
1892
Сын: Кувшиновъ Игнатий
Отец ребёнка: Кувшиновъ Семенъ
Рождение ребёнка
08.08.1896
Дочь: Кувшинова Наталья
Отец ребёнка: Кувшиновъ Семенъ
Рождение ребёнка
07.01.1898
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Кувшиновъ Семенъ
Рождение ребёнка
1901
Сын: Кувшиновъ Александръ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Семенъ
Рождение ребёнка
11.01.1906
Дочь: Кувшинова Татьяна
Отец ребёнка: Кувшиновъ Семенъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кувшиновъ Семенъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Земскова Анисия
Отец ребёнка: Кувшиновъ Семенъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кувшиновъ Семенъ