Земскова (Кувшинова) Анисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Земскова (Кувшинова) Анисия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кувшиновъ Семенъ

Мать: Кувшинова Анастасия Степанова

Рождение ребёнка
20.03.1902

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Земсковъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.03.1904

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Земсковъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.10.1905

Сын: Земсковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Земсковъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.04.1907

Сын: Земсковъ Констанитинъ

Отец ребёнка: Земсковъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.09.1908

Сын: Земсковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Земсковъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.12.1910

Сын: Земсковъ Петръ

Отец ребёнка: Земсковъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.08.1913

Сын: Земсковъ Фєдоръ

Отец ребёнка: Земсковъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.12.1915

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Земсковъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.11.1918

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Земсковъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Земсковъ Василий

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