Земскова (Кувшинова) Анисия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кувшиновъ Семенъ
Рождение ребёнка
20.03.1902
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Земсковъ Василий
Рождение ребёнка
29.03.1904
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Земсковъ Василий
Рождение ребёнка
28.10.1905
Сын: Земсковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Земсковъ Василий
Рождение ребёнка
01.04.1907
Отец ребёнка: Земсковъ Василий
Рождение ребёнка
29.09.1908
Сын: Земсковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Земсковъ Василий
Рождение ребёнка
19.12.1910
Сын: Земсковъ Петръ
Отец ребёнка: Земсковъ Василий
Рождение ребёнка
05.08.1913
Сын: Земсковъ Фєдоръ
Отец ребёнка: Земсковъ Василий
Рождение ребёнка
11.12.1915
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Земсковъ Василий
Рождение ребёнка
19.11.1918
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Земсковъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Земсковъ Василий