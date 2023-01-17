Григорьева (Лебедева) Мария Ефимовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лебедев Ефим Андреевич
Мать: Екатерина Галактионовна
Бракосочетание
04.02.1900
Русский Студенец, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
священник Яков Нечаев
Рождение ребёнка
26.12.1900
Сын: Григорьев Маркелль Дмитриевич
Отец ребёнка: Григорьев Дмитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
11.05.1903
Сын: Григорьев Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Григорьев Дмитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
11.11.1905
Дочь: Григорьева Феодора Дмитриевна
Отец ребёнка: Григорьев Дмитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
01.05.1908 ст.
Дочь: Андреянова Пелагея Дмитриевна
Отец ребёнка: Григорьев Дмитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
01.11.1910
Дочь: Григорьева Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Григорьев Дмитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
01.01.1912
Дочь: Григорьева Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Григорьев Дмитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
17.05.1914 ст.
Дочь: Григорьева Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Григорьев Дмитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
19.01.1918 ст.
Сын: Григорьев Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Григорьев Дмитрий Григорьевич
Смерть
Неизвестно