Григорьева (Лебедева) Мария Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Лебедева) Мария Ефимовна

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Место рождения

Среднее Алькеево, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лебедев Ефим Андреевич

Мать: Екатерина Галактионовна

Среднее Алькеево, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
04.02.1900

Муж: Григорьев Дмитрий Григорьевич

Русский Студенец, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
священник Яков Нечаев
Рождение ребёнка
26.12.1900

Сын: Григорьев Маркелль Дмитриевич

Отец ребёнка: Григорьев Дмитрий Григорьевич

Садиково, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.05.1903

Сын: Григорьев Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Григорьев Дмитрий Григорьевич

Садиково, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.11.1905

Дочь: Григорьева Феодора Дмитриевна

Отец ребёнка: Григорьев Дмитрий Григорьевич

Садиково, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.05.1908 ст.

Дочь: Андреянова Пелагея Дмитриевна

Отец ребёнка: Григорьев Дмитрий Григорьевич

Садиково, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.11.1910

Дочь: Григорьева Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Григорьев Дмитрий Григорьевич

Садиково, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.01.1912

Дочь: Григорьева Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Григорьев Дмитрий Григорьевич

Садиково, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.05.1914 ст.

Дочь: Григорьева Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Григорьев Дмитрий Григорьевич

Садиково, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.01.1918 ст.

Сын: Григорьев Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Григорьев Дмитрий Григорьевич

Садиково, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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