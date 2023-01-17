Григорьева Феодора Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения11.11.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1905
Крещение
13.11.1905
Русский Студенец, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
священник Николай Нечаев восприемники крестьянин Лебедев Ксенофонт Ефимович крестьянская жена Наталья Кодратова
Рождение ребёнка
04.01.1936
Дочь: Макарова Галина Дмитриевна
Отец ребёнка: Макаров Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Нина Дмитриевна
Отец ребёнка: Макаров Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров сын
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макаров Дмитрий
Смерть
Неизвестно