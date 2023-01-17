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Григорьева Феодора Дмитриевна

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Место рождения

Садиково, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

11.11.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1905

Отец: Григорьев Дмитрий Григорьевич

Мать: Григорьева Мария Ефимовна

Садиково, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
13.11.1905
Русский Студенец, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
священник Николай Нечаев восприемники крестьянин Лебедев Ксенофонт Ефимович крестьянская жена Наталья Кодратова
Рождение ребёнка
04.01.1936

Дочь: Макарова Галина Дмитриевна

Отец ребёнка: Макаров Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Нина Дмитриевна

Отец ребёнка: Макаров Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров сын

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Дмитрий

Смерть
Неизвестно
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