Макаров Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакаров Дмитрий

Макаров Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1936

Дочь: Макарова Галина Дмитриевна

Мать ребёнка: Григорьева Феодора Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Нина Дмитриевна

Мать ребёнка: Григорьева Феодора Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева Феодора Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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