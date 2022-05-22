Макаров Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.01.1936
Дочь: Макарова Галина Дмитриевна
Мать ребёнка: Григорьева Феодора Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Нина Дмитриевна
Мать ребёнка: Григорьева Феодора Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно