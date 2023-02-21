Лазарева (Макарова) Нина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазарева (Макарова) Нина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1905 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Макаров Дмитрий Васильевич

Мать: Макарова Феодора Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лазарев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лазарев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазарев Александр

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