Андреянова (Григорьева) Пелагея Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреянова (Григорьева) Пелагея Дмитриевна

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Место рождения

Садиково, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.05.1908 ст.

Дата смерти

04.04.1997

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1908 ст.

Отец: Григорьев Дмитрий Григорьевич

Мать: Григорьева Мария Ефимовна

Садиково, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
04.05.1908 ст.
Русский Студенец, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
священник Николай Нечаев восприемники деревня Среднее Алькеево крестьянин Ксенафонт Ефимов сельцо Садиково крестьянская жена Наталья Кодратова
Рождение ребёнка
17.05.1926

Дочь: Алексеева Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Андреянов Сергей Алексеевич

Садиково, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.11.1927

Дочь: Андреянова Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Андреянов Сергей Алексеевич

Садиково, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.03.1934

Сын: Андреянов Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Андреянов Сергей Алексеевич

Садиково, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.10.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андреянов Сергей Алексеевич

Садиково, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
С 22.09.1937 по 20.05.1945
Старая Тумба, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Лесозавод Рацианализатор помощник станочника; уволена по собственному желанию
Рождение ребёнка
Около 1940

Дочь: Андреянова Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Андреянов Сергей Алексеевич

Садиково, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.06.1941

Сын: Андриянов Анатолий Сергеевич

Отец ребёнка: Андреянов Сергей Алексеевич

Садиково, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреянов Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Андреянов Сергей Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреянов Сергей Алексеевич

Смерть
04.04.1997
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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