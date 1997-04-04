Андреянова (Григорьева) Пелагея Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения01.05.1908 ст.
Дата смерти04.04.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1908 ст.
Крещение
04.05.1908 ст.
Русский Студенец, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
священник Николай Нечаев восприемники деревня Среднее Алькеево крестьянин Ксенафонт Ефимов сельцо Садиково крестьянская жена Наталья Кодратова
Рождение ребёнка
17.05.1926
Дочь: Алексеева Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Андреянов Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
27.11.1927
Дочь: Андреянова Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Андреянов Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
20.03.1934
Сын: Андреянов Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Андреянов Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
16.10.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Андреянов Сергей Алексеевич
Работа или профессия
С 22.09.1937 по 20.05.1945
Старая Тумба, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Лесозавод Рацианализатор помощник станочника; уволена по собственному желанию
Рождение ребёнка
Около 1940
Дочь: Андреянова Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Андреянов Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
10.06.1941
Сын: Андриянов Анатолий Сергеевич
Отец ребёнка: Андреянов Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андреянов Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Андреянов Сергей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.04.1997
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)