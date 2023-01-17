Андреянов Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреянов Александр Сергеевич

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Место рождения

Садиково, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

16.10.1936

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1936

Отец: Андреянов Сергей Алексеевич

Мать: Григорьева Пелагея Дмитриевна

Садиково, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.04.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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