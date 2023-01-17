Андреянов Александр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения16.10.1936
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1936
Рождение ребёнка
22.04.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности