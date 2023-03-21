Андреянова Галина Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.04.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Андреянов Александр Сергеевич
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)