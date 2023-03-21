Андреянова Галина Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреянова Галина Емельяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1935

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреянов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
22.04.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андреянов Александр Сергеевич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

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