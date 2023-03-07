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Григорьева Александра Дмитриевна

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Место рождения

Садиково, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.11.1910

Дата смерти

14.01.1911

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1910

Отец: Григорьев Дмитрий Григорьевич

Мать: Григорьева Мария Ефимовна

Садиково, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
02.11.1910
Русский Студенец, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
священник Николай Нечаев Восприемники: -Ксенофонт Ефимович Лебедев (Среднее Алькеево) -жена Федора Иванова - Наталья Кодратова (сельцо Садиково)
Смерть
14.01.1911
от младенческой
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