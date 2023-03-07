Григорьева Александра Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения01.11.1910
Дата смерти14.01.1911
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1910
Крещение
02.11.1910
Русский Студенец, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
священник Николай Нечаев Восприемники: -Ксенофонт Ефимович Лебедев (Среднее Алькеево) -жена Федора Иванова - Наталья Кодратова (сельцо Садиково)
Смерть
14.01.1911
от младенческой