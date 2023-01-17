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Григорьева Александра Дмитриевна

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Место рождения

Садиково, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

17.05.1914 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
19.05.1914
Русский Студенец, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
священник Николай Нечаев Восприемники: -Михаил Михайлов (Среднее Алькеево) -жена Алевтина Васильева - Павла Григорьева (сельцо Садиково)
Рождение
17.05.1914 ст.

Отец: Григорьев Дмитрий Григорьевич

Мать: Григорьева Мария Ефимовна

Садиково, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родионов Леонид Сергеевич

Отец ребёнка: Родионов Сергей Капитонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родионов Сергей Капитонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Родионова Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Родионов Сергей Капитонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муж 1

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родионов Алексей

Отец ребёнка: Муж 1

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Родионова Антонина Сергеевна

Отец ребёнка: Родионов Сергей Капитонович

Смерть
Неизвестно
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