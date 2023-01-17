Григорьева Александра Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения17.05.1914 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Крещение
19.05.1914
Русский Студенец, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
священник Николай Нечаев Восприемники: -Михаил Михайлов (Среднее Алькеево) -жена Алевтина Васильева - Павла Григорьева (сельцо Садиково)
Рождение
17.05.1914 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Родионов Леонид Сергеевич
Отец ребёнка: Родионов Сергей Капитонович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Родионова Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Родионов Сергей Капитонович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Муж 1
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Родионов Алексей
Отец ребёнка: Муж 1
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Родионова Антонина Сергеевна
Отец ребёнка: Родионов Сергей Капитонович
Смерть
Неизвестно